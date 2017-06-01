Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на интерес «Манчестер Сити»
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе выразил желание продолжить карьеру в «Реале».
Ради перехода в мадридский клуб 18-летний француз готов отклонить предложение «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что за трансфер форварда «Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.
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