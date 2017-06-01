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    Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на интерес «Манчестер Сити»

    Теги Монако Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе выразил желание продолжить карьеру в «Реале».

    Ради перехода в мадридский клуб 18-летний француз готов отклонить предложение «Манчестер Сити».

    Ранее сообщалось, что за трансфер форварда «Реал» и «Манчестер Сити» готовы заплатить 130 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Монако» в чемпионате Франции 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

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