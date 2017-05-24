«Ювентус» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе

проявляет интерес к форварду «Монако» Килиану Мбаппе.

По информации издания Tuttosport, туринцы готовы побороться за переход француза с «Реалом». Кроме того, «Юве» интересуется еще тремя игроками : Тьемуэ Бакайоко, Тома Лемаром и Фабиньо.

Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Утверждалось, что «Монако» требует за нападающего не менее 120 миллионов евро.