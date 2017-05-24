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    «Ювентус» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе

    Теги Монако Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Ювентус» проявляет интерес к форварду «Монако» Килиану Мбаппе.

    По информации издания Tuttosport, туринцы готовы побороться за переход француза с «Реалом». Кроме того, «Юве» интересуется еще тремя игроками «Монако»: Тьемуэ Бакайоко, Тома Лемаром и Фабиньо.

    Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Утверждалось, что «Монако» требует за нападающего не менее 120 миллионов евро.

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