«МЮ» и «Аякс» – в финале ЛЕ, Россия без Овечкина, «Зенит» – «Краснодар» перенесли на «Петровский» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» вышли в финал Лиги Европы. Моуринью уже считает дни отдыха.

2. Россия победила Данию на чемпионате мира по хоккею, забив три гола за две минуты.

3. Овечкин впервые за 8 лет не прилетит на ЧМ, тренеры сборной говорят, что он играл на уколах в плей-офф НХЛ. Зато России помогут Кузнецов и Орлов.

4. «Сан-Антонио» растоптал «Хьюстон» и вышел в финал Западной конференции, где «Сперс» уже ждет «Голден Стейт».

5. Лучшего арбитра России Сергея Карасева могут отправить в ФНЛ до конца года. А ему еще чемпионат мира судить.

6. Матч «Зенит» – «Краснодар» перенесли на «Петровский», новому стадиону нужен отдых.

7. Игроки из Беларуси и Казахстана могут перестать быть легионерами в КХЛ и РФПЛ. А Аршавин – в Казахстане.

8. Казанский «Зенит» стал 9-кратным чемпионом России по волейболу.

9. Матч звезд КХЛ пройдет в Астане на новой арене «Барыса».

10. Первый претендент на Смолова летом – турецкий «Фенербахче».

Цитата дня: «Если бы я руководил «Вашингтоном», сделал бы все, чтобы убрать Овечкина этим летом». Ветеран Майк Коммодор – за простые решения.

Рейтинг дня: «Сейчас «Ювентус», «Реал» и «Бавария» – три лучших команды Европы». Ули Хенесс никого не забыл?

Цифра дня: Роналду получил 920 тысяч фунтов за 4,5 часа рекламной работы на компанию из Саудовской Аравии