Форвард «Вашингтона» не приедет в сборную России на ЧМ-2017.

Сообщается, что он играл в плей-офф с травмой нижней части тела и проводил последние матчи на обезболивающих уколах.

Таким образом, Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года.

Всего в составе сборной России он принимал участие в 12 турнирах (2004 – 2008 и 2010 – 2016 годы). Это второй результат в истории отечественного хоккея после Владислава Третьяка, участвовавшего в 13 чемпионатах мира.

Овечкин является трехкратным (2008, 2012 и 2014 годы) чемпионом мира.

ЧМ-2017. Сборная России дозаявит Орлова и Кузнецова, Овечкин не сыграет из-за травмы

Худший матч в карьере Овечкина