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    Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года

    Теги сборная России травмы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ чемпионат мира ЧМ-2017

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не приедет в сборную России на ЧМ-2017. 

    Сообщается, что он играл в плей-офф НХЛ с травмой нижней части тела и проводил последние матчи на обезболивающих уколах. 

    Таким образом, Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года. 

    Всего в составе сборной России он принимал участие в 12 турнирах (2004 – 2008 и 2010 – 2016 годы). Это второй результат в истории отечественного хоккея после Владислава Третьяка, участвовавшего в 13 чемпионатах мира. 

    Овечкин является трехкратным (2008, 2012 и 2014 годы) чемпионом мира. 

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