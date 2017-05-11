Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не приедет в сборную России на ЧМ-2017.
Сообщается, что он играл в плей-офф НХЛ с травмой нижней части тела и проводил последние матчи на обезболивающих уколах.
Таким образом, Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года.
Всего в составе сборной России он принимал участие в 12 турнирах (2004 – 2008 и 2010 – 2016 годы). Это второй результат в истории отечественного хоккея после Владислава Третьяка, участвовавшего в 13 чемпионатах мира.
Овечкин является трехкратным (2008, 2012 и 2014 годы) чемпионом мира.
ЧМ-2017. Сборная России дозаявит Орлова и Кузнецова, Овечкин не сыграет из-за травмы
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.