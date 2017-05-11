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    «Фенербахче» хочет приобрести Смолова

    Теги Федор Смолов Робин ван Перси Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Краснодар Эммануэль Эменике

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов интересен «Фенербахче».

    Турецкий клуб в летнее трансферное окно намерен продать двух из четырех своих форвардов – Робина ван Перси и Эммануэля Эменике, – а на их место пригласить двух других нападающих.

    Скауты «Фенербахче» составили положительный отчет об игре 27-летнего футболиста сборной России, контракт которого с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года.

    В соглашении Смолова прописана сумма отступных – 30 миллионов евро. «Фенербахче» изучает возможность трансфера и хочет снизить цену.

    «Когда я играл в премьер-лиге, несколько раз в неделю выходил на коробку». Как Смолов стал таким крутым

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