«Фенербахче» хочет приобрести Смолова

Нападающий Федор Смолов интересен «Фенербахче».

Турецкий клуб в летнее трансферное окно намерен продать двух из четырех своих форвардов – Робина ван Перси и , – а на их место пригласить двух других нападающих.

Скауты составили положительный отчет об игре 27-летнего футболиста сборной России, контракт которого с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года.

В соглашении Смолова прописана сумма отступных – 30 миллионов евро. изучает возможность трансфера и хочет снизить цену.

«Когда я играл в премьер-лиге, несколько раз в неделю выходил на коробку». Как Смолов стал таким крутым