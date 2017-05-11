Сборная России вызовет на ЧМ-2017 двух игроков – защитника Дмитрия Орлова и форварда Евгения Кузнецова, сообщает официальный сайт ФХР.

Форвард Александр Овечкин не примет участия в турнире из-за травмы нижней части тела.

Отмечается, что он дал согласие на приезд в сборную, но сообщил тренерам, что не хочет подводить команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах.

Напомним, что у сборной России в заявке сейчас находятся 22 игрока. Всего в заявку на ЧМ можно внести 25 игроков.

Овечкина не сломать