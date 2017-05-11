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    ЧМ-2017. Сборная России дозаявит Орлова и Кузнецова, Овечкин не сыграет из-за травмы

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов ЧМ-2017

    Сборная России вызовет на ЧМ-2017 двух игроков «Вашингтона» – защитника Дмитрия Орлова и форварда Евгения Кузнецова, сообщает официальный сайт ФХР. 

    Форвард Александр Овечкин не примет участия в турнире из-за травмы нижней части тела.

    Отмечается, что он дал согласие на приезд в сборную, но сообщил тренерам, что не хочет подводить команду, так как заканчивал плей-офф на обезболивающих уколах.

    Напомним, что у сборной России в заявке сейчас находятся 22 игрока. Всего в заявку на ЧМ можно внести 25 игроков. 

    Овечкина не сломать

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