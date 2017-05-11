Игроки из Беларуси и Казахстана могут перестать быть легионерами в КХЛ и РФПЛ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) попросила страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение десяти дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров из ЕАЭС.

«Государства-члены, заключив договор о ЕАЭС, взяли на себя обязательства не вводить и не применять ограничения, установленные их законодательствами в целях защиты национального рынка труда в отношении трудовой деятельности, осуществляемой гражданами государств-членов ЕАЭС. Коллегия ЕЭК сегодня приняла взвешенное решение о необходимости снятия барьеров для спортсменов из наших стран», – заявила министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

ЕЭК просит правительства стран-членов ЕАЭС проинформировать о мерах по устранению ограничений, установленных как на законодательном уровне, так и на уровне спортивных организаций в отношении профессиональных спортсменов-легионеров.

Таким образом, ЕЭК намеревается убедиться, что в странах ЕАЭС будет отсутствовать лимит на легионеров для спортсменов из стран ЕАЭС.

В ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения.