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    Олег Знарок: «Овечкин играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Я звал его с травмой»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин Олег Знарок Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок объяснил ситуацию с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, которые не сыграет на ЧМ-2017 из-за травмы.

    «Саша Овечкин приезжает всегда самым первым. Он играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал заранее. Звал его с травмой. В данном случае, потерялось бы место.

    13 мая приедут игроки, с третьим не определился. Преждевременные вопросы про то, с кем будут играть.

    Орлов и Кузнецов едут на чемпионат мира с восторгом», – сказал Знарок.

    Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года

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