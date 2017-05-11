Главный тренер сборной России Олег Знарок объяснил ситуацию с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным, которые не сыграет на ЧМ-2017 из-за травмы.

«Саша Овечкин приезжает всегда самым первым. Он играл на уколах с травмой колена и задней поверхности бедра. Благодарен ему, что он сказал заранее. Звал его с травмой. В данном случае, потерялось бы место.

13 мая приедут игроки, с третьим не определился. Преждевременные вопросы про то, с кем будут играть.

Орлов и Кузнецов едут на чемпионат мира с восторгом», – сказал Знарок.

Овечкин не сыграет на чемпионате мира впервые с 2009 года