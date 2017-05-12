НБА. Плей-офф. «Сан-Антонио» растоптал «Хьюстон» и вышел в финал конференции
Сегодня в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» дома позорно уступил «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
- Дата проведения
- 12 мая, 03.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Ариза (20), Капела (15 + 12 подборов), Харден (10 + 7 передач + 6 потерь), Беверли (7), Гордон (6) – старт; Уильямс (8), Деккер (6), Браун (3), Тэйлор (0), Уильямс (0), Харрелл (0), Андерсон (0).
«Сан-Антонио» выиграл серию – 4-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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