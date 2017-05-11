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    Роналду получил 920 тысяч фунтов за 4,5 часа рекламной работы на компанию из Саудовской Аравии

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания бизнес Football Leaks

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду в 2013 году получил 920 тысяч фунтов за рекламную работу на компанию Mobily из Саудовской Аравии.

    На этот проект португалец потратил 4,5 часа, сообщает Daily Mirror со ссылкой на книгу Football Leaks: The Dirty Business of Football.

    В сделку были включены фотосессии, два упоминания на страницах Роналду в социальных сетях и пять подписанных футболок.

    Бизнес-империя Криштиану Роналду

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