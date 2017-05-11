Бывший защитник «Детройта» Майк Коммодор раскритиковал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Если бы я руководил «Вашингтоном», я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из команды этим летом. Да, он набирает много очков в регулярном сезоне. Но в плей-офф допускает ошибки», – написал Коммодор в своем твиттере.

В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Овечкин набрал 8 (5+3) очков.

Подробную статистику выступлений Овечкина можно посмотреть здесь.

Худший матч в карьере Овечкина