Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Майк Коммодор: «Если бы я руководил «Вашингтоном», сделал бы все, чтобы убрать Овечкина этим летом»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Майк Коммодор Александр Овечкин НХЛ

    Бывший защитник «Детройта» Майк Коммодор раскритиковал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

    «Если бы я руководил «Вашингтоном», я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из команды этим летом. Да, он набирает много очков в регулярном сезоне. Но в плей-офф допускает ошибки», – написал Коммодор в своем твиттере.

    В 13 матчах текущего Кубка Стэнли Овечкин набрал 8 (5+3) очков.

    Подробную статистику выступлений Овечкина можно посмотреть здесь.

    Худший матч в карьере Овечкина

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться