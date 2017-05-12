Карасева могут перевести в ФНЛ до конца года

По окончании сезона арбитра могут понизить в ранге и временно отстранить от работы на матчах премьер-лиги.

37-летний судья допустил ряд серьезных ошибок в играх весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия (ККК).

Предположительно, речь идет о матчах «Терек» – «Уфа», «Томь» – «Оренбург» и – «Оренбург».

Карасев в мае и июне вместе с помощниками Антоном Аверьяновым и отработает на юниорском чемпионате мира в Корее и остается главным кандидатом на обслуживание матчей ЧМ-2018 в России.

В межсезонье руководители департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС могут перевести московского арбитра из категории «Про» в категорию «А» и до конца 2017 года давать ему назначения только на игры .

Ранее до конца сезона от судейства матчей чемпионата России были отстранены Виталий Мешков и Сергей Иванов. Не получает назначения на игры премьер-лиги и Алексей Еськов.

«Мы судим миллионеров, а получаем 78 тысяч за матч». Быть арбитром в России

Куда исчез лучший арбитр России?