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    Карасева могут перевести в ФНЛ до конца года

    Теги Крылья Советов Премьер-лига Россия РФС судьи ФНЛ Терек Томь Оренбург Тихон Калугин Сергей Карасев Антон Аверьянов Уфа

    По окончании сезона арбитра Сергея Карасева могут понизить в ранге и временно отстранить от работы на матчах премьер-лиги.

    37-летний судья допустил ряд серьезных ошибок в играх весенней части чемпионата России, что признала и контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК).

    Предположительно, речь идет о матчах «Терек» – «Уфа», «Томь» – «Оренбург» и «Крылья Советов» – «Оренбург».

    Карасев в мае и июне вместе с помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным отработает на юниорском чемпионате мира в Корее и остается главным кандидатом на обслуживание матчей ЧМ-2018 в России.

    В межсезонье руководители департамента судейства и инспектирования РФС и судейского комитета РФС могут перевести московского арбитра из категории «Про» в категорию «А» и до конца 2017 года давать ему назначения только на игры ФНЛ.

    Ранее до конца сезона от судейства матчей чемпионата России были отстранены Виталий Мешков и Сергей Иванов. Не получает назначения на игры премьер-лиги и Алексей Еськов.

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