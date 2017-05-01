«Спартак» в 4 очках от чемпионства, Боттас выиграл Гран-при России, «Тоттенхэм» победил «Арсенал» и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Спартак» в гостях победил ЦСКА, до чемпионства – 4 очка. Впервые с 1999 года красно-белые выиграли у армейцев оба матча чемпионата.

2. Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл Гран-при России в Сочи. Квят – 12-й.

3. «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал», «Челси» разгромил «Эвертон», «МЮ» и «Ман Сити» свои матчи завершили вничью. Все результаты дня АПЛ – здесь.

4. В заключительном туре чешского этапа Евротура Россия победила хозяев турнира в серии буллитов (4:3 Б).

5. Голкипер «Ростова» Никита Медведев стал рекордсменом чемпионатов России по длине сухой серии. 952 минуты – и это еще не конец!

6. Казанский «Зенит» выиграл у «Перуджи» в финале волейбольной Лиги чемпионов. Третья победа казанцев подряд.

7. В Кубке Стэнли «Нэшвилл» вышел вперед в серии с «Сент-Луисом» (2-1), «Анахайм» сократил отставание от «Эдмонтона» (1-2).

8. «Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби и другие результаты серии А.

9. НБА. 33 очка Айзейи Томаса помогли «Бостону» обыграть «Вашингтон». «Селтикс» повели 1-0 в серии 2-го раунда плей-офф. «Юта» вырвала серию у «Клипперс» (4-3).

10. 49-я ракетка мира Лаура Зигемунд выиграла турнир в Штутгарте, победив 3 теннисисток Топ-10.

11. Российская команда Virtus.pro заняла второе место на киевском мейджоре по Dota 2, выиграв 500 000 долларов.

Цитата дня. «Андре так и не понял, куда приехал. Он думал, что Россия – это третий мир». Переводчик Виллаш-Боаша в «Зените» объясняет.