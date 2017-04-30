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    Гран-при России. Онлайн

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    В 15:00 в Сочи стартовал Гран-при России, четвертый этап чемпионата «Формулы-1» в сезоне-2017. Следить за событиями гонки можно на специальной страничке онлайна.

    Формула-1

    Сочи Автодром, Сочи

    30 апреля 2017 года

    Стартовый порядок

    1. Себастьян Феттель («Феррари»)

    2. Кими Райкконен («Феррари»)

    3. Валттери Боттас («Мерседес»)

    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

    6. Фелипе Масса («Уильямс»)

    7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

    8. Нико Хюлькенберг («Рено»)

    9. Серхио Перес («Форс-Индия»)

    10. Эстебан Окон («Форс-Индия»)

    11. Ланс Стролл («Уильямс»)

    12. Даниил Квят («Торо Россо»)

    13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

    14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)*

    15. Фернандо Алонсо («Макларен»)

    16. Джолион Палмер («Рено»)

    17. Паскаль Верляйн («Заубер»)

    18. Маркус Эрикссон («Заубер»)

    19. Ромен Грожан («Хаас»)

    20. Стоффель Вандорн («Макларен»)**

    * – Сайнс оштрафован на 3 позиции за столкновение с Лансом Строллом на Гран-при Бахрейна

    ** – Вандорн оштрафован на 15 мест за замену нескольких элементов силовой установки

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