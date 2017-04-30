Для чемпионства «Спартаку» нужны одна победа и одна ничья

В центральном матче 26-го тура РФПЛ на «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).

Красно-белые оторвались от армейцев на 10 очков и на 11 – от «Зенита», у которого есть матч с «Томью» в запасе. Для гарантированной победы в чемпионате России «Спартаку» нужно выиграть один матч и один – сыграть вничью.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ