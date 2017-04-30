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    Для чемпионства «Спартаку» нужны одна победа и одна ничья

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия

    В центральном матче 26-го тура РФПЛ на «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).

    Красно-белые оторвались от армейцев на 10 очков и на 11 – от «Зенита», у которого есть матч с «Томью» в запасе. Для гарантированной победы в чемпионате России «Спартаку» нужно выиграть один матч и один – сыграть вничью.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

    ЦСКА – Спартак 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    30 апреля, 17.00, «ЦСКА»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 32 Луис Адриано, 1:1 – 45 Березуцкий, 1:2 – 51 Глушаков.
    ЦСКААкинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин (Чалов, 90), Березуцкий, Набабкин (Тошич, 46), Головин, Натхо, Вернблум, Витиньо, Ионов (Оланаре, 64).
    СпартакРебров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Зобнин, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).
    Предупреждения:
    Джикия (45), Васин (55), Тошич (89), Ещенко (90).

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