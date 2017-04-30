Для чемпионства «Спартаку» нужны одна победа и одна ничья
В центральном матче 26-го тура РФПЛ на «ВЭБ-Арене» в Москве ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2).
Красно-белые оторвались от армейцев на 10 очков и на 11 – от «Зенита», у которого есть матч с «Томью» в запасе. Для гарантированной победы в чемпионате России «Спартаку» нужно выиграть один матч и один – сыграть вничью.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.00, «ЦСКА»
- Голы:
- 0:1 – 32 Луис Адриано, 1:1 – 45 Березуцкий, 1:2 – 51 Глушаков.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Васин (Чалов, 90), Березуцкий, Набабкин (Тошич, 46), Головин, Натхо, Вернблум, Витиньо, Ионов (Оланаре, 64).
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Ташчи, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 84), Зобнин, Луис Адриано (Зе Луиш, 46).
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