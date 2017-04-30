НБА. Плей-офф. Первый раунд. 7-й матч. «Клипперс» примут «Юту»
Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Пол (11), Джордан (11 + 12 подборов), Риверс (9), Мба а Муте (2), Редик (0).
- Юта
- Джордж Хилл (9), Хэйворд (7), Инглс (7), Диао (2), Гобер (0).
В серии ничья – 3-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.