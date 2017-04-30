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    НБА. Плей-офф. Первый раунд. 7-й матч. «Клипперс» примут «Юту»

    Теги результаты Клипперс НБА Юта НБА плей-офф

    Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Клипперс – Юта 39:46 (2 четверть)
    Дата проведения
    30 апреля, 22.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Пол (11), Джордан (11 + 12 подборов), Риверс (9), Мба а Муте (2), Редик (0).
    Юта
    Джордж Хилл (9), Хэйворд (7), Инглс (7), Диао (2), Гобер (0).

    В серии ничья – 3-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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