Сегодня в Лос-Анджелесе состоится решающий седьмой матч первого раунда плей-офф НБА-2017 между местными «Клипперс» и «Джаз».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

В серии ничья – 3-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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