Переводчик Виллаш-Боаша в «Зените»: «Андре так и не понял, куда приехал. Он думал, что Россия – это третий мир»

Валерий Рудковский, переводчик бывшего главного тренера Андре Виллаш-Боаша, поделился впечатлениями от работы с португальцем.

– Он так и не понял, что такое Россия. Он думал, что Россия – это третий мир, что здесь царь и «Газпром» ему создали все условия, и он будет в этих привилегированных обстоятельствах добиваться побед, что никто не станет вмешиваться в его работу, что ему все будут помогать, прикрывать. Он не совсем понял, что Россия – страна, где многое решает руководство, но в то же время и общественность немало значит.

Когда ему казалось, что в интервью глупые вопросы задают, он начинал беситься, а это зря. Ты же публичный человек. Но он так и не понял, куда приехал. Думал, ему будут тепличные условия созданы…Что здесь какая-то Саудовская Аравия. А на самом деле Россия – страна, которую никто никогда не может понять. В том числе и мы сами. Власть с одной стороны авторитарная, а с другой – всегда смотрит, что думает народ. Потому что если народ недоволен, это очень даже опасно.

Когда я ему предложил сделать выборку русской прессы, он не захотел этого, сказав, что игроки «Зенита» – иностранцы, и до них это не доходит. Я пытался объяснить, что все доходит, что каждый буквально все читает.

– Авторитет у него был в команде?

– Абсолютный. Как тренер он всем нравился. Я же стоял рядом и смотрел на все эти тренировки. Интересные занятия. Он очень научно ко всему подходил, но, на мой взгляд, слишком схематично, он не учитывал психологическую составляющую.

Он человек достаточно закрытый, он страдал из-за отсутствия семьи. Андре так и не смог здесь стать своим – даже не старался. Необязательно учить русский язык, но попытаться влиться, капельку стать русским…

– Он способен меняться, делать работу над ошибками?

– Думаю, нет. Только если будет совсем уж стрессовая ситуация, граничащая с опасностью для его жизни, для семьи – тогда да. Он очень упрямый парень. Я ему сколько пытался эти полгода объяснить, что это Россия, что здесь надо смотреть на людей, что здесь есть общественное мнение, что не все так просто. И потом он мне прислал смс: «Ты во многом был прав, надо было мне тебя послушать», – сказал Рудковский.

Под руководством Виллаш-Боаша «Зенит» выиграл в России чемпионат, Кубок и Суперкубок.