Вратарь «Ростова» Медведев – рекордсмен чемпионата России по длине сухой серии

Голкипер Никита Медведев стал рекордсменом чемпионатов России по длине сухой серии.

Россиянин в матче с «Амкаром» (1:0) побил рекорд (939 минут), установленный в 1999 году. Свой последний гол в чемпионате России Медведев пропустил в игре с «Уралом» 30 ноября. Сейчас рекорд, установленный Медведевым по окончании матча с «Амкаром», составляет 952 минуты.

Изучить подробную статистику 22-летнего Медведева, перешедшего в «Ростов» летом 2016 года из ижевского «Зенита», можно здесь.