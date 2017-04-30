Вратарь «Ростова» Медведев – рекордсмен чемпионата России по длине сухой серии
Голкипер «Ростова» Никита Медведев стал рекордсменом чемпионатов России по длине сухой серии.
Россиянин в матче с «Амкаром» (1:0) побил рекорд Руслана Нигматуллина (939 минут), установленный в 1999 году. Свой последний гол в чемпионате России Медведев пропустил в игре с «Уралом» 30 ноября. Сейчас рекорд, установленный Медведевым по окончании матча с «Амкаром», составляет 952 минуты.
Изучить подробную статистику 22-летнего Медведева, перешедшего в «Ростов» летом 2016 года из ижевского «Зенита», можно здесь.
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