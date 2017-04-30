«Спартак» впервые с 1999 года выиграл оба матча чемпионата у ЦСКА
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России (2:1).
«Красно-белые» оторвались от «армейцев» на 10 очков, на 11 – от «Зенита», у которого есть в запасе матч с «Томью».
В первом круге на «Открытие Арене» также выиграл «Спартак». «Красно-белые» впервые с 1999 года выиграли оба матча с ЦСКА в рамках чемпионата России. В сезоне-99 «Спартак» стал чемпионом, ЦСКА занял третье место.
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.
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