«Спартак» впервые с 1999 года выиграл оба матча чемпионата у ЦСКА

обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России (2:1).

«Красно-белые» оторвались от «армейцев» на 10 очков, на 11 – от , у которого есть в запасе матч с «Томью».

В первом круге на «Открытие Арене» также выиграл «Спартак». «Красно-белые» впервые с 1999 года выиграли оба матча с в рамках чемпионата России. В сезоне-99 «Спартак» стал чемпионом, ЦСКА занял третье место.

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.