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    «Спартак» впервые с 1999 года выиграл оба матча чемпионата у ЦСКА

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия

    «Спартак» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России (2:1).

    «Красно-белые» оторвались от «армейцев» на 10 очков, на 11 – от «Зенита», у которого есть в запасе матч с «Томью».

    В первом круге на «Открытие Арене» также выиграл «Спартак». «Красно-белые» впервые с 1999 года выиграли оба матча с ЦСКА в рамках чемпионата России. В сезоне-99 «Спартак» стал чемпионом, ЦСКА занял третье место.

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию этой игры.

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