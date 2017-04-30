«Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби – 3:1
В матче 34-го тура серии А «Рома» уступила «Лацио» (1:3).
Дубль оформил форвард Бальде Кейта – он первый игрок «Лацио» с ноября 1998 года, который в рамках дерби в чемпионате Италии забил два гола. В последний раз это удавалось Роберто Манчини.
Защитник Душан Баста забил свой первый гол за «Лацио» в 79-м матче в серии А, а хавбек «Ромы» Даниэле де Росси – второй гол в дерби (первый – в 2009 году).
По ходу матча травмы получили защитники «Лацио» Джордан Лукаку и Стефан де Врей, а защитник «Ромы» Антонио Рюдигер был удален в добавленное ко второму тайму время.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 30 апреля, 13.30, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Шченсны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Фасио (Перотти, 64), Наингголан, де Росси (Тотти, 73), Салах, Стротман, Эль-Шаарави (Бруно Перес, 46), Джеко.
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Лацио –
Стракоша, Баштуш, де Врей (Худт, 74), Уоллес, Лукаку (Фелипе Андерсон, 43), Милинкович-Савич, Лулич, Биглия, Пароло, Кейта (Джорджевич, 87), Баста.
- Удаление:
- Рюдигер (90).
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