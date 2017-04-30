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    «Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби – 3:1

    Теги Рома Лацио Роберто Манчини Даниэле де Росси серия А Италия Душан Баста Стефан де Врей Джордан Лукаку Антонио Рюдигер Бальде Кейта

    В матче 34-го тура серии А «Рома» уступила «Лацио» (1:3).

    Дубль оформил форвард Бальде Кейта – он первый игрок «Лацио» с ноября 1998 года, который в рамках дерби в чемпионате Италии забил два гола. В последний раз это удавалось Роберто Манчини.

    Защитник Душан Баста забил свой первый гол за «Лацио» в 79-м матче в серии А, а хавбек «Ромы» Даниэле де Росси – второй гол в дерби (первый – в 2009 году).

    По ходу матча травмы получили защитники «Лацио» Джордан Лукаку и Стефан де Врей, а защитник «Ромы» Антонио Рюдигер был удален в добавленное ко второму тайму время.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Рома – Лацио 1:3 (1:1, 0:2)
    Дата проведения
    30 апреля, 13.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 12 Кейта, 1:1 – 45, пенальти де Росси, 1:2 – 50 Баста, 1:3 – 85 Кейта.
    РомаШченсны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Фасио (Перотти, 64), Наингголан, де Росси (Тотти, 73), Салах, Стротман, Эль-Шаарави (Бруно Перес, 46), Джеко.
    ЛациоСтракоша, Баштуш, де Врей (Худт, 74), Уоллес, Лукаку (Фелипе Андерсон, 43), Милинкович-Савич, Лулич, Биглия, Пароло, Кейта (Джорджевич, 87), Баста.
    Предупреждения:
    Биглия (45), Худт (81), Кейта (87), Пароло (90).
    Удаление:
    Рюдигер (90).

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