«Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби – 3:1

В матче 34-го тура серии А «Рома» уступила (1:3).

Дубль оформил форвард Бальде Кейта – он первый игрок «Лацио» с ноября 1998 года, который в рамках дерби в чемпионате Италии забил два гола. В последний раз это удавалось Роберто Манчини.

Защитник Душан Баста забил свой первый гол за «Лацио» в 79-м матче в серии А, а хавбек «Ромы» Даниэле де Росси – второй гол в дерби (первый – в 2009 году).

По ходу матча травмы получили защитники «Лацио» Джордан Лукаку и Стефан де Врей, а защитник «Ромы» был удален в добавленное ко второму тайму время.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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