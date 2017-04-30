Евротур. Чешские игры. Россия против Чехии, Швеция сыграет с Финляндией
В заключительном туре чешского этапа Евротура Россия сыграет против хозяев турнира, а Швеция проведет матч с Финляндией.
Евротур
Чешские игры
3-й тур
- Дата проведения
- 30 апреля, 15.30, «Budvar Arena»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «Budvar Arena»
Положение команд: Чехия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 2 (2), Россия – 1 (2).
Евротур: Россия – 25 очков (11 матчей), Чехия – 18 (11), Финляндия – 12 (11), Швеция – 11 (11).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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