В заключительном туре чешского этапа Евротура Россия сыграет против хозяев турнира, а Швеция проведет матч с Финляндией.

Евротур

Чешские игры

3-й тур

Положение команд: Чехия – 6 (2), Финляндия – 3 (2), Швеция – 2 (2), Россия – 1 (2).

Евротур: Россия – 25 очков (11 матчей), Чехия – 18 (11), Финляндия – 12 (11), Швеция – 11 (11).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.