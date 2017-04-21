Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад отреагировал на высказывания Агнешки Радванской по поводу wild card для россиянки.

«Все эти середняки, вроде Радванской и Возняцки, которые никогда не выигрывали «Шлемов» и теперь уступают свои позиции молодому поколению, очень умно поступают, когда пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже. Ни Серены, ни Марии, ни Вики, ни Петры – это их последний шанс выиграть «Шлем». Но они не читали решение CAS, не читали пункты 100 и 101. Они ничего не знают».