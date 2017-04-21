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    Агент Шараповой: «Все эти середняки, вроде Радванской и Возняцки, не читали решение CAS и ничего не знают о деле Марии»

    Теги Мария Шарапова Агнешка Радванска WTA Каролин Возняцки Макс Айзенбад

    Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад отреагировал на высказывания Агнешки Радванской по поводу wild card для россиянки.

    «Все эти середняки, вроде Радванской и Возняцки, которые никогда не выигрывали «Шлемов» и теперь уступают свои позиции молодому поколению, очень умно поступают, когда пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже. Ни Серены, ни Марии, ни Вики, ни Петры – это их последний шанс выиграть «Шлем». Но они не читали решение CAS, не читали пункты 100 и 101. Они ничего не знают».

     

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