Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 13.00
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.
Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.
Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.
Участники жеребьевки:
Атлетико (Испания)
Монако (Франция)
Реал (Испания)
Ювентус (Италия)
Церемония жеребьевки начнется в 13.00 по московскому времени.
Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю.
Финал пройдет 3 июня в Кардиффе.
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- Атлетико7%
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