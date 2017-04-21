Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов начнется в 13.00

    Теги Монако Ювентус Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.

    Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

    Участники жеребьевки:

    Атлетико (Испания)

    Монако (Франция)

    Реал (Испания)

    Ювентус (Италия)

    Церемония жеребьевки начнется в 13.00 по московскому времени.

    Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю.

    Финал пройдет 3 июня в Кардиффе.

    Опрос

    Кто выиграет Лигу чемпионов?

    36112 голосов 111
    • Реал Мадрид
      32%
    • Атлетико
      7%
    • Ювентус
      49%
    • Монако
      12%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться