Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча с «Уралом» оценил состояние команды после поражения от (1:2).

«Все, наверное, знают, и мы в том числе, что единственное, что придает энтузиазм команде, – это положительные результаты. Тем более после такой игры, где мы полностью имели преимущество, где создавали голевые моменты, где были два однозначных пенальти – на Ивановиче и когда Комбаров сыграл рукой.

часто обороняется в своей штрафной площадке, как это делают итальянцы. Их тренирует Каррера, итальянец, поэтому они обороняются по штрафной площадке и там же, естественно, создается много стандартов.

Такие моменты, как неназначенный пенальти, заставляют футболистов нервничать, а при нервах всегда допускаются ошибки. Это ситуация, которая не первый раз произошла. У нас практически ни одной игры не было без казусов, неприятных моментов. Практически всегда не в нашу пользу.

Могу напомнить один раз, когда это было, может быть, в нашу – когда мы забили «Арсеналу» на грани офсайда. И если бы судья показал «вне игры», возможно, был бы прав.

Если вспомнить все остальные игры, то всегда были ошибки, и всегда, к сожалению, не в нашу пользу. Это нас никак не оправдывает – просто констатация факта. Если есть такие ситуации, то такая команда, как , должна играть независимо от тех моментов, которые возникают на поле», – сказал Луческу.