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    НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Чикаго Хьюстон Клипперс НБА Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф

    Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. Победитель Востока «Бостон» в Чикаго попытается спасти серию против местных «Буллс» после двух домашних поражений. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука примет «Хьюстон» Джеймса Хардена.

    В Солт-Лейк-Сити сойдутся «Юта» и «Клипперс».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Чикаго – Бостон
    Дата проведения
    22 апреля, 02.00, «United Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Чикаго» – 2-0

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    22 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Хьюстон» – 2-0

    Юта – Клипперс
    Дата проведения
    22 апреля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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