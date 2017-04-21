НБА. Плей-офф. «Чикаго» – «Бостон», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи
Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. Победитель Востока «Бостон» в Чикаго попытается спасти серию против местных «Буллс» после двух домашних поражений. «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука примет «Хьюстон» Джеймса Хардена.
В Солт-Лейк-Сити сойдутся «Юта» и «Клипперс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 22 апреля, 02.00, «United Center»
В серии впереди «Чикаго» – 2-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
В серии впереди «Хьюстон» – 2-0
- Дата проведения
- 22 апреля, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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