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    Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14.00

    Теги Лион Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Лига Европы

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

    Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.

    Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

    Участники жеребьевки:

    Аякс (Голландия)

    Лион (Франция)

    Манчестер Юнайтед (Англия)

    Сельта (Испания)

    Церемония жеребьевки начнется в 14.00 по московскому времени.

    Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – через неделю.

    Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.

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