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    Агнешка Радванска: «Шарапову пока не пригласили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Все так и должно остаться»

    Теги Мария Шарапова Агнешка Радванска WTA

    Полька Агнешка Радванска прокомментировала вопрос о предоставлении Марии Шараповой wild card на турниры.

    «Сейчас она сыграет в Германии, потом в Испании, но на «Шлемы» в Париже и Лондоне ее пока не пригласили, и я считаю, что все так и должно остаться. Она должна заработать свое место на этих турнирах хорошими результатами.

    Я не скрываю своих взглядов. Я разделяю позицию Энди Маррея. Попадать на турниры по wild card должны только те игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, болезней или других происшествий – а не те, кого дисквалифицировали за допинг. Мария должна возобновлять карьеру иначе, начиная с более мелких турниров.

    Если бы я была директором турнира, она бы не получила wild card».

     

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