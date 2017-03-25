Россия проиграла Кот-д’Ивуару, Кучеров жарит в НХЛ, 70 очков Букера в НБА и другие важные новости дня

1. Сборная России всухую проиграла Кот-д’Ивуару в товарищеском матче. Болельщики до того разозлились, что скандировали «Молодцы!» и свистели. Африканцам мы проиграли впервые.

2. Слухи о трансферах «Барселоны»: испанцы подбираются к Дибале и Марезу.

3. В отборе на ЧМ-2018 Испания разгромила Израиль, а Италия обыграла Албанию, несмотря на беспорядки на трибунах. Все результаты дня.

4. Геннадий Головкин уже не горит желанием драться с Саулем Альваресом. Устал ждать.

5. Светлана Кузнецова вышла в 3-й круг турнира в Майами, а Елена Веснина выбыла.

6. «Магнитка» победила «Ак Барс» (2:1) в первом матче финала Востока. А уже вылетевший «Салават» подписал финского тренера Вестерлунда.

7. Никита Кучеров продолжает тащить «Тампу» в плей-офф НХЛ – очередные 2 очка принесли «молниям» победу над «Детройтом» (2:1 ОТ). Все результаты дня.

8. Форвард «Финикса» Девин Букер стал шестым игроком в истории НБА (и первым с 2006 года после Кобе), набравшим 70 очков в одном матче НБА. Правда, его команде это все равно не помогло – поражение от «Бостона» (120:130). Все результаты дня.

9. Владелец «Оттавы» требует дисквалифицировать Сидни Кросби, который сильно повредил палец игроку «Сенаторов».

10. Светская хроника. Кокорину придется четыре месяца ездить на метро.

11. Актер Данила Козловский стал послом ЧМ-2018. Может, на поле его, чтобы ворота как Родину защищал?

Разочарование дня: «Такой результат устраивать не может, качества и рисунка игры мы не видим». Виталий Мутко гневается вместе с нами.