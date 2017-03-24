Владелец «Оттавы» Юджин Мелник резко высказался о нападающем Сидни Кросби, который нанес травму защитнику Марку Мето.

«Мы все знаем, кто такой Кросби. Этому парню просто нельзя верить. Если творишь такую фигню, то мне все равно, какое положение ты занимаешь в лиге. Не имеет значения, первая ли ты звезда во всей лиге. Если так дерьмово поступил – надо отсидеть длительную дисквалификацию.

Наш парень лишился части пальца. Вы видели? Это отвратительно. Я бы не хотел, чтоб такое увидел кто-то младше 25 лет.

По-моему, единственный выход – убирать нарушителей с площадки. Не на одну-две игры. Как насчет дисквалифицировать таких парней на сезон? Вы убрали моего хоккеиста, я убираю вашего. Таков мой подход. Если кто-то кого-то травмировал, то они должны вместе смотреть хоккей до конца сезона», – дал комментарии бизнесмен.

Кросби чуть не оторвал палец сопернику