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    Эркка Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»

    Теги Салават Юлаев Эркка Вестерлунд КХЛ

    Новым главным тренером «Салавата Юлаева» стал Эркка Вестерлунд, сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

    Контракт с 59-летним финским специалистом рассчитан на 2 сезона.

    В нынешнем сезоне Вестерлунд не работал тренером, а до этого на протяжении двух сезонов возглавлял «Йокерит», проводивший под его руководством первые сезоны в КХЛ.

    В качестве главного тренера сборной Финляндии он дважды выигрывал медали Олимпиад (серебряные в 2006 году и бронзовые в 2014 году) и трижды – чемпионатов мира.

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