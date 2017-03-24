Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России от Кот-д’Ивуара в товарищеском матче (0:2).

«По эмоциям всегда сложно делать выводы. В принципе это полезный для нас матч: мы сыграли с одной из сильнейших команд Африки, это хороший, поучительный спарринг.

Что касается нашей игры, сложно однозначно говорить – результат устраивать не может, качества игры, рисунка игры мы пока не видим.

Но в принципе ребята стараются, но к старанию нужно направление игры, нужен костяк – в этом направлении нужно работать.

Мы проиграли, но проиграли серьезной команде, а теперь надо пообщаться, нужно дать осмыслить все тренеру. Мы стараемся, чтобы были хорошие спарринги, хороший стадион, прекрасные болельщики, в принципе для команды делается все возможное. Важно двигаться вперед, есть тренеры, есть эксперты – надо думать.

У нас еще одна игра, потом две до Кубка конфедераций, затем сам турнир. Но хотелось, чтобы в этой игре мы что-то увидели, даже несмотря на то, что у нас есть травмированные – , Дзюба.

Должно быть понимание, во что мы играем, но разбирать игру отдельно по каждому нет смысла, проигрывает вся команда, а анализ будет делать тренер.

У нас много специалистов – разберут игру по косточкам, но это наши лучшие ребята, я в этом абсолютно уверен, нравится нам это или нет», – сказал Мутко.