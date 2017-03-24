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    Геннадий Головкин: «Я потерял интерес к бою с Альваресом»

    Теги средний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Чемпион WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что потерял интерес к возможному поединку против мексиканца Сауля Альвареса.

    Отметим, что команды боксёров продолжают переговоры о поединке на сентябрь, но Головкин перед этим планирует выступить в июне, что категорически не устраивает представителей Альвареса.

    «Я потерял интерес к Альваресу, потому что за свою карьеру получил достаточно опыта. Они много говорят, и не всегда приятные вещи. Сам Альварес постоянно твердит, что он лучший. Что ж, почему тогда ты не дерёшься со мной? Я готов, готов к любому сопернику.

    Сауль говорит, что готов, и завтра он вновь бросит мне вызов. Но я ждал два года. Для меня это слишком долго, и меня это не интересует», – сказал Геннадий

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