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    Россия – Кот-д`Ивуар. Болельщики скандировали «Молодцы!» ивуарийцам

    Теги сборная России болельщики видео сборная Кот-д′Ивуара стадион Краснодар

    Болельщики сборной России недовольны игрой команды в товарищеском матче против Кот-д`Ивуара (0:2, второй тайм).

    Второй гол в ворота российской команды трибуны стадиона «Краснодар» встретили аплодисментами и кричалкой «Молодцы», адресованной ивуарийцам.

    Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д`Ивуар.

     

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