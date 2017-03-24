Россия – Кот-д`Ивуар. Болельщики скандировали «Молодцы!» ивуарийцам
Болельщики сборной России недовольны игрой команды в товарищеском матче против Кот-д`Ивуара (0:2, второй тайм).
Второй гол в ворота российской команды трибуны стадиона «Краснодар» встретили аплодисментами и кричалкой «Молодцы», адресованной ивуарийцам.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д`Ивуар.
И снова аплодисменты при пропущенном мяче! А еще кричалка «Молодцы!» pic.twitter.com/ZRWz8NQNDM— Катерина Потапова (@katja_potapova) 24 марта 2017 г.
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