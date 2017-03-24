Болельщики сборной России недовольны игрой команды в товарищеском матче против Кот-д`Ивуара (0:2, второй тайм).

Второй гол в ворота российской команды трибуны стадиона встретили аплодисментами и кричалкой «Молодцы», адресованной ивуарийцам.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча Россия – Кот-д`Ивуар.