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    НБА. «Индиана» уступила «Денверу», «Хьюстон» взял верх над «Новым Орлеаном» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. В Индианаполисе в сражении претендующих на участие в плей-офф «Индианы» и «Денвера» победили гости. «Хьюстон» Джеймса Хардена взял верх над «Новым Орлеаном» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Кливленд 105:112 (31:33, 22:26, 32:31, 20:22)
    Дата проведения
    25 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (28), Батюм (19), Зеллер (15 + 11 подборов), Марв. Уильямс (11 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Белинелли (22), Лэмб (4), Уэбер (2), Камински (0 + 8 подборов).
    Кливленд
    Джеймс (32 + 9 подборов + 11 передач), Ирвинг (26 + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов), Джей Ар Смит (9), Томпсон (8 + 7 подборов) – старт; Корвер (8), Шамперт (7), Джефферсон (5), Уильямс (2).

    Вашингтон – Бруклин 129:108 (31:22, 32:20, 34:39, 32:27)
    Дата проведения
    25 марта, 02.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Уолл (22 + 9 передач), Бил (19), Гортат (8 + 9 подборов), Портер (5), М-ф Моррис (5) – старт; Дженнингс (18 + 9 передач), Богданович (17 + 7 подборов), Маинми (16 + 7 подборов), Убре (9), Смит (8), Очефу (2), Берк (0), Саторански (0).
    Бруклин
    Холлис-Джефферсон (19 + 7 подборов), Лин (14), Фой (8), Лопес (6 + 7 подборов), ЛеВерт (4) – старт; Хэмилтон (20), Уайтхэд (10), Гудвин (10), Макдэниэлс (10), Николсон (6), Динуидди (1), Эйси (0), Букер (0).

    Орландо – Детройт 115:87 (22:18, 35:21, 35:23, 23:25)
    Дата проведения
    25 марта, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Росс (18), Гордон (16), Вучевич (16 + 8 подборов + 6 передач), Фурнье (15), Пэйтон (14 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Микс (15), Хезонья (6 + 6 передач), Рудеж (5), Бийомбо (4), Огастин (3), Уотсон (2), Циммерман (1), Уилкокс (0).
    Детройт
    Харрис (11), Колдуэлл-Поуп (8), Смит (6), Драммонд (6 + 14 подборов), М-с Моррис (4) – старт; Луэр (16 + 8 подборов), Марьянович (15), Джексон (11), Бэйнс (8 + 7 подборов), Джонсон (2), Удрих (0), Хиллиард (0), Буллок (0).

    Индиана – Денвер 117:125 (26:34, 27:30, 22:30, 42:31)
    Дата проведения
    25 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Джордж (27 + 9 подборов), Тиг (21 + 8 передач), Тернер (20 + 4 блок-шота), Майлз (7), Янг (6) – старт; Эллис (17), Брукс (11), Аллен (4 + 8 подборов), Джефферсон (4), Стаки (0).
    Денвер
    Йокич (30 + 17 подборов), Чендлер (24), Галлинари (21 + 11 подборов), Харрис (10), Нельсон (6 + 6 передач) – старт; Бартон (10), Фарид (9), Пламли (9), Мюррэй (6).

    Бостон – Финикс 130:120 (29:16, 37:27, 31:37, 33:40)
    Дата проведения
    25 марта, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (34 + 7 передач), Хорфорд (15 + 10 подборов + 6 передач), Краудер (13 + 10 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Джонсон (8 + 8 подборов) – старт; Грин (15), Олиник (13), Смарт (9 + 6 передач), Розир (9), Жеребко (5), Зеллер (0).
    Финикс
    Букер (70 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), Лень (11), Джонс (7), Юлис (3), Крисс (3) – старт; Барбоза (11), Уильямс (9 + 14 подборов), Дадли (6 + 10 передач).

    Чикаго – Филадельфия 107:117 (28:24, 18:35, 25:34, 36:24)
    Дата проведения
    25 марта, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Батлер (36 + 7 подборов + 11 передач), Миротич (15), Рондо (4), Ципзер (2), Лопес (1) – старт; Портис (17 + 11 подборов), Морроу (10), Картер-Уильямс (9), Валентайн (9), Ловернь (4).
    Филадельфия
    Шарич (32 + 10 подборов), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (9), Холмс (8), Луваву-Кабарро (6) – старт; Лонг (18 + 7 подборов), Хендерсон (14), Родригес (12 + 7 передач), Стаускас (6), Андерсон (2).

    Милуоки – Атланта 100:97 (29:21, 16:22, 27:31, 28:23)
    Дата проведения
    25 марта, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (34 + 13 подборов), Брогдон (14 + 7 передач), Снелл (13), Миддлтон (6), Макер (2) – старт; Монро (14 + 10 подборов), Терри (8), Телетович (5), Деллаведова (2), Хоуз (2).
    Атланта
    Шредер (28 + 7 подборов + 7 передач), Хардуэй (25), Ховард (20 + 12 подборов), Ильясова (9 + 9 подборов), Сефолоша (3 + 7 подборов) – старт; Принс (5), Хамфрис (5), Данливи (2), Дилэйни (0), Мускала (0).

    Хьюстон – Новый Орлеан 117:107 (28:33, 21:17, 31:29, 37:28)
    Дата проведения
    25 марта, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (38 + 7 подборов + 17 передач), Беверли (17), Андерсон (13), Капела (10 + 13 подборов), Ариза (8 + 9 подборов) – старт; Гордон (14 + 5 потерь), Нене (12 + 8 подборов), Уильямс (5), Деккер (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (33 + 16 подборов), Казинс (29 + 4 блок-шота), Холидэй (18 + 9 передач), Хилл (9), Фрэйзер (0) – старт; Кроуфорд (12), Мур (6), Каннингем (0).

    Лейкерс – Миннесота 130:119 OT (26:27, 28:40, 26:21, 29:21, 21:10)
    Дата проведения
    25 марта, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Кларксон (35), Рэндл (23 + 12 подборов), Расселл (15 + 6 передач), Ингрэм (11), Зубац (7) – старт; Нэнс (13 + 7 подборов), Брюэр (12), Нваба (10 + 7 подборов), Эннис (4), Блэк (0).
    Миннесота
    Уиггинс (36), Таунс (25 + 13 подборов), Рубио (19 + 15 передач), Дженг (14), Раш (2) – старт; Данн (11 + 7 подборов), Джонс (8), Каспи (4), Мухаммад (0).

    Голден Стэйт – Сакраменто 114:100 (27:20, 30:30, 35:22, 22:28)
    Дата проведения
    25 марта, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Карри (27 + 7 подборов + 12 передач + 6 перехватов), Грин (23 + 8 передач), Томпсон (8), Маккоу (4), Пачулия (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (10), Игудала (9), МакГи (9 + 10 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8), Барнс (2), МакАду (2), Луни (0).
    Сакраменто
    Хилд (22 + 8 подборов + 7 передач), Лоусон (20), Коули-Стайн (12), Аффлало (3), Куфос (2) – старт; Маклемор (11), Лабиссьер (10 + 10 подборов + 8 передач), Гэллоуэй (8), Папаяннис (7), Темпл (5).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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