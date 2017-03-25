НБА. «Индиана» уступила «Денверу», «Хьюстон» взял верх над «Новым Орлеаном» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. В Индианаполисе в сражении претендующих на участие в плей-офф «Индианы» и «Денвера» победили гости. «Хьюстон» Джеймса Хардена взял верх над «Новым Орлеаном» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 марта, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (28), Батюм (19), Зеллер (15 + 11 подборов), Марв. Уильямс (11 + 11 подборов), Кидд-Гилкрист (4) – старт; Белинелли (22), Лэмб (4), Уэбер (2), Камински (0 + 8 подборов).
- Кливленд
- Джеймс (32 + 9 подборов + 11 передач), Ирвинг (26 + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов), Джей Ар Смит (9), Томпсон (8 + 7 подборов) – старт; Корвер (8), Шамперт (7), Джефферсон (5), Уильямс (2).
- Дата проведения
- 25 марта, 02.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (22 + 9 передач), Бил (19), Гортат (8 + 9 подборов), Портер (5), М-ф Моррис (5) – старт; Дженнингс (18 + 9 передач), Богданович (17 + 7 подборов), Маинми (16 + 7 подборов), Убре (9), Смит (8), Очефу (2), Берк (0), Саторански (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 02.00, «Amway Center»
- Орландо
- Росс (18), Гордон (16), Вучевич (16 + 8 подборов + 6 передач), Фурнье (15), Пэйтон (14 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Микс (15), Хезонья (6 + 6 передач), Рудеж (5), Бийомбо (4), Огастин (3), Уотсон (2), Циммерман (1), Уилкокс (0).
- Детройт
- Харрис (11), Колдуэлл-Поуп (8), Смит (6), Драммонд (6 + 14 подборов), М-с Моррис (4) – старт; Луэр (16 + 8 подборов), Марьянович (15), Джексон (11), Бэйнс (8 + 7 подборов), Джонсон (2), Удрих (0), Хиллиард (0), Буллок (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 02.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Джордж (27 + 9 подборов), Тиг (21 + 8 передач), Тернер (20 + 4 блок-шота), Майлз (7), Янг (6) – старт; Эллис (17), Брукс (11), Аллен (4 + 8 подборов), Джефферсон (4), Стаки (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 02.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (34 + 7 передач), Хорфорд (15 + 10 подборов + 6 передач), Краудер (13 + 10 подборов), Браун (9 + 7 подборов), Джонсон (8 + 8 подборов) – старт; Грин (15), Олиник (13), Смарт (9 + 6 передач), Розир (9), Жеребко (5), Зеллер (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «United Center»
- Чикаго
- Батлер (36 + 7 подборов + 11 передач), Миротич (15), Рондо (4), Ципзер (2), Лопес (1) – старт; Портис (17 + 11 подборов), Морроу (10), Картер-Уильямс (9), Валентайн (9), Ловернь (4).
- Филадельфия
- Шарич (32 + 10 подборов), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (9), Холмс (8), Луваву-Кабарро (6) – старт; Лонг (18 + 7 подборов), Хендерсон (14), Родригес (12 + 7 передач), Стаускас (6), Андерсон (2).
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (34 + 13 подборов), Брогдон (14 + 7 передач), Снелл (13), Миддлтон (6), Макер (2) – старт; Монро (14 + 10 подборов), Терри (8), Телетович (5), Деллаведова (2), Хоуз (2).
- Дата проведения
- 25 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (38 + 7 подборов + 17 передач), Беверли (17), Андерсон (13), Капела (10 + 13 подборов), Ариза (8 + 9 подборов) – старт; Гордон (14 + 5 потерь), Нене (12 + 8 подборов), Уильямс (5), Деккер (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 05.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Кларксон (35), Рэндл (23 + 12 подборов), Расселл (15 + 6 передач), Ингрэм (11), Зубац (7) – старт; Нэнс (13 + 7 подборов), Брюэр (12), Нваба (10 + 7 подборов), Эннис (4), Блэк (0).
- Дата проведения
- 25 марта, 05.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
- Карри (27 + 7 подборов + 12 передач + 6 перехватов), Грин (23 + 8 передач), Томпсон (8), Маккоу (4), Пачулия (4 + 8 подборов) – старт; Кларк (10), Игудала (9), МакГи (9 + 10 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8), Барнс (2), МакАду (2), Луни (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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