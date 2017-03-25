Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. В Индианаполисе в сражении претендующих на участие в плей-офф «Индианы» и «Денвера» победили гости. «Хьюстон» Джеймса Хардена взял верх над «Новым Орлеаном» Энтони Дэвиса и ДеМаркуса Казинса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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