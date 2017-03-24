Нападающий Пауло Дибало во время летнего трансферного окна может перейти в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Аргентинец ранее уже заявлял, что намерен покинуть итальянский клуб. Каталонское издание Mundo Deportivo назвало несколько факторов, которые могут этому поспособствовать.

Месси. Главной звезде «Барселоны» нравится идея о приглашении партнера по сборной Аргентины в каталонскую команду.

Атакующая расстановка. Еще летом 2016 года руководство каталонского клуба рассматривало приобретение Дибалы, однако в качестве альтернативы бразильскому нападающему Неймару в связке Месси-Суарес-Неймар. Сейчас же , по словам источников, близких к спортивному директору клуба Роберто Фернандесу, рассматривает игру с четырьмя атакующими игроками одновременно. При этом Месси будет находиться на поле несколько глубже, а Дибала вместе с Суаресом и Неймаром будут играть на позиции нападающих.

Пункт об отступных в контакте. Если «Барселона» и «Ювентус» не смогут договориться о трансфере, Дибала намерен продлить контракт с «Юве», включив пункт о фиксированной сумме отступных.

Переговоры между клубами должны состояться по окончании двухматчевого противостояния между клубами в 1/4 финала Лиги чемпионов. Так же сообщается, что в качестве «доплаты» за игрока может стать один из трех игроков «Барселоны»: Андре Гомеш, Иван Ракитич или . Ожидается, что сумма трансфера должна составить от 80 до 100 миллионов евро.

В настоящее время Дибала зарабатывает 3 миллиона евро в год.