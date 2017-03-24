Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение национальной команды от Кот-д’Ивуара (0:1) в товарищеском матче.

– Юрий, результат для нашей команды неутешительный. Какие эмоции после игры?

– Эмоции негативные, конечно. Вроде в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали вроде бы играть на атаку, но не получалось у нас это.

– В команде уже обсудили прошедшую игру. Есть какое-то мнение?

– Нет, еще не успели.

– Как получилось у Кот-д’Ивуара забить два мяча, ведь ваш сегодняшний соперник не сказать, что вел игру?

– Тренер нас предупреждал перед матчем, что футболисты соперника индивидуально очень сильны. Там играют быстрые и техничные футболисты, с высоким индивидуальным мастерством.

– Виталий Мутко отметил, что пока что не видно рисунка игры. Игрокам еще нужно время, чтобы сыграться?

– Не знаю. Мы пробуем играть в ту игру, в ту тактику, в которую нам говорит играть главный тренер. Пока, конечно, не получается. Не знаю, вроде бы и у наших ворот особых моментов не было. Только на контратаках упускали соперника. Впереди мало у нас получалось, не доводим атаки до удара. Может, в этом причина.

– Помните, чтобы сборную России так освистывали?

– Может, против Словакии была игра… Такие, значит, болельщики у нас, — заявил Жирков.