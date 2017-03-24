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    Юрий Жирков: «Свист с трибун? Такие, значит, у нас болельщики»

    Теги Зенит Юрий Жирков сборная России сборная Кот-д′Ивуара товарищеские матчи (сборные)

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал поражение национальной команды от Кот-д’Ивуара (0:1) в товарищеском матче.

    – Юрий, результат для нашей команды неутешительный. Какие эмоции после игры?

    – Эмоции негативные, конечно. Вроде в начале первого тайма вели игру, но пропустили обидный гол. После этого стали вроде бы играть на атаку, но не получалось у нас это.

    – В команде уже обсудили прошедшую игру. Есть какое-то мнение?

    – Нет, еще не успели.

    – Как получилось у Кот-д’Ивуара забить два мяча, ведь ваш сегодняшний соперник не сказать, что вел игру?

    – Тренер нас предупреждал перед матчем, что футболисты соперника индивидуально очень сильны. Там играют быстрые и техничные футболисты, с высоким индивидуальным мастерством.

    – Виталий Мутко отметил, что пока что не видно рисунка игры. Игрокам еще нужно время, чтобы сыграться?

    – Не знаю. Мы пробуем играть в ту игру, в ту тактику, в которую нам говорит играть главный тренер. Пока, конечно, не получается. Не знаю, вроде бы и у наших ворот особых моментов не было. Только на контратаках упускали соперника. Впереди мало у нас получалось, не доводим атаки до удара. Может, в этом причина.

    – Помните, чтобы сборную России так освистывали?

    – Может, против Словакии была игра… Такие, значит, болельщики у нас, — заявил Жирков.

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