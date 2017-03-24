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    Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца

    Теги Зенит Премьер-лига Россия светская хроника происшествия Александр Кокорин

    Суд в Москве на четыре месяца лишил водительских прав форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    Нападающего признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

    Ночью 25 февраля футболист был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Спортсмен ехал по встречной полосе на Bentley, после чего был остановлен. На него составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В полиции также отмечали, что учли неоднократные нарушения водителем правил дорожного движения и передали административный материал в суд для рассмотрения по существу.

    Что опять случилось с Кокориным

    Адвокат Кокорина заявил, что тот выехал на встречную полосу из-за стертой разметки

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