Судья забыл про желтую карточку Месси, у России будет 3 клуба в ЛЧ и другие важные новости дня

1. УЕФА подтвердил, что через год Россия получит два клуба в групповой этап Лиги чемпионов и еще один – в квалификацию.

2. Судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол. Странная история.

3. «Фратрия» недовольна баннером против BBC. Нет – политике на трибунах?

4. «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды.

5. Президент хоккейного ЦСКА предложил вернуть в Россию энхаэловцев, если НХЛ не будет на Олимпиаде.

6. В НХЛ два очка Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Коламбус». Все результаты дня.

7. В НБА «Кливленд» проиграл «Денверу». Все результаты дня.

8. Максим Траньков и Татьяна Волосожар не планируют ехать на Олимпиаду-2018.

9. Оказывается, судью Айтекина не отстраняли после матча «Барселона» – «ПСЖ». А мы-то волновались!

10. Германия в товарищеском матче победила Англию, а единственный гол забил Лукас Подольски, отметив уход из сборной.

11. В биатлоне президент IBU воюет с чехами. Повод – борьба с допингом в России.

Откровение дня. «Мне было бы трудно сегодня выпить с Сереной, а завтра с ней играть». Мария Шарапова – о дружбе и недружбе с соперницами.