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    Судья забыл про желтую карточку Месси, у России будет 3 клуба в ЛЧ и другие важные новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. УЕФА подтвердил, что через год Россия получит два клуба в групповой этап Лиги чемпионов и еще один – в квалификацию.

    2. Судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол. Странная история.

    3. «Фратрия» недовольна баннером против BBC. Нет – политике на трибунах?

    4. «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды. 

    5. Президент хоккейного ЦСКА предложил вернуть в Россию энхаэловцев, если НХЛ не будет на Олимпиаде.

    6. В НХЛ два очка Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Коламбус». Все результаты дня.

    7. В НБА «Кливленд» проиграл «Денверу». Все результаты дня.

    8. Максим Траньков и Татьяна Волосожар не планируют ехать на Олимпиаду-2018.

    9. Оказывается, судью Айтекина не отстраняли после матча «Барселона» – «ПСЖ». А мы-то волновались!

    10. Германия в товарищеском матче победила Англию, а единственный гол забил Лукас Подольски, отметив уход из сборной.

    11. В биатлоне президент IBU воюет с чехами. Повод – борьба с допингом в России.

    Откровение дня. «Мне было бы трудно сегодня выпить с Сереной, а завтра с ней играть». Мария Шарапова – о дружбе и недружбе с соперницами.

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