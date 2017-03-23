Судья забыл про желтую карточку Месси, у России будет 3 клуба в ЛЧ и другие важные новости дня
1. УЕФА подтвердил, что через год Россия получит два клуба в групповой этап Лиги чемпионов и еще один – в квалификацию.
2. Судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол. Странная история.
3. «Фратрия» недовольна баннером против BBC. Нет – политике на трибунах?
4. «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды.
5. Президент хоккейного ЦСКА предложил вернуть в Россию энхаэловцев, если НХЛ не будет на Олимпиаде.
6. В НХЛ два очка Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Коламбус». Все результаты дня.
7. В НБА «Кливленд» проиграл «Денверу». Все результаты дня.
8. Максим Траньков и Татьяна Волосожар не планируют ехать на Олимпиаду-2018.
9. Оказывается, судью Айтекина не отстраняли после матча «Барселона» – «ПСЖ». А мы-то волновались!
10. Германия в товарищеском матче победила Англию, а единственный гол забил Лукас Подольски, отметив уход из сборной.
11. В биатлоне президент IBU воюет с чехами. Повод – борьба с допингом в России.
Откровение дня. «Мне было бы трудно сегодня выпить с Сереной, а завтра с ней играть». Мария Шарапова – о дружбе и недружбе с соперницами.
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