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    «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия болельщики Терек КДК РФС Арсенал Тула Артур Григорьянц

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Терек» наказан штрафом за использование системы оповещения для поддержки команды.

    «В игре «Терек» – ЦСКА система оповещения стадиона использовалась для поддержки принимающей команды. За это «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей.

    По матчу «Зенит» – «Арсенал»: болельщики хозяев использовали пиротехнику. «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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