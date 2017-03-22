«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование системы оповещения для поддержки команды

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Терек» наказан штрафом за использование системы оповещения для поддержки команды.

«В игре «Терек» – ЦСКА система оповещения стадиона использовалась для поддержки принимающей команды. За это «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей.

По матчу «Зенит» – «Арсенал»: болельщики хозяев использовали пиротехнику. «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.