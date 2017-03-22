Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, ставшая героиней кавер-стори апрельского номера испанского Vanity Fair, в очередной раз прокомментировала критику коллег относительно своей холодности.

«Я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, потому что я знаю, что это за жизнь и каких она требует жертв. Но у меня нет никакого интереса в том, чтобы с ними дружить. В раздевалку я иду работать, а когда моя работа закончена, я ухожу. Я хочу быть профессионалом. Если кто-то скажет, что я им не являюсь, это меня заденет. А критика из-за того, что я ни с кем не разговариваю в душе, меня не обижает.

Моя работа – соревноваться, и мне было бы трудно сегодня выпить с Сереной, а завтра с ней играть. Во-первых, это в принципе меня не интересует, а во-вторых, не думаю, что я так смогла бы».