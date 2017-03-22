Судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании неожиданно испытал проблемы с желтой карточкой форварда «Барселоны» , которую он получил в концовке последнего матча с «Валенсией» (4:2) за затяжку времени.

Арбитр матча не внес это предупреждение в протокол. Эта карточка стала бы для Месси пятой, аргентинец бы пропустил следующий матч чемпионата Испании с «Гранадой». Скорее всего, Месси сможет сыграть.

Официально о своем решении комитет объявит завтра.