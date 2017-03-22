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    Судья матча «Барселона» – «Валенсия» не внес желтую карточку Месси в протокол

    Теги Барселона Валенсия Лионель Месси примера Испания судьи Федерация футбола Испании Гранада

    Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании неожиданно испытал проблемы с желтой карточкой форварда «Барселоны» Лионеля Месси, которую он получил в концовке последнего матча с «Валенсией» (4:2) за затяжку времени.

    Арбитр матча не внес это предупреждение в протокол. Эта карточка стала бы для Месси пятой, аргентинец бы пропустил следующий матч чемпионата Испании с «Гранадой». Скорее всего, Месси сможет сыграть.

    Официально о своем решении комитет объявит завтра.

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