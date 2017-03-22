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    УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 2 российских клуба попадут в групповой этап ЛЧ напрямую, еще один – в квалификацию

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    УЕФА на официальном сайте опубликовал информацию по представительству клубов в еврокубках в сезоне-2018/19 согласно рейтингу чемпионатов.

    Так, Испания, Германия, Англия и Италия получат право представить по 4 клуба в групповой этап Лиги чемпионов.

    Франция и Россия, занимающие 5-е и 6-е места в таблице коэффициентов, получат право представить по 2 клуба в групповой этап напрямую, еще одна команда от каждой страны для попадания в группу должна будет пройти два квалификационных раунда.

    Португалия, Украина, Бельгия и Турция, идущие следом, представят по одному клубу в групповой этап и по одному – в квалификацию. 11-е и 12-е место занимают Чехия и Швейцария – чемпионы этих стран в сезоне-18/19 попадут в последний квалификационный раунд перед групповым этапом.

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