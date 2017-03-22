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    Максим Траньков: «Речи об Олимпийских играх у нас не идет»

    Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России пары Нина Мозер

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, сообщил, что они не планируют участвовать в Играх-2018.

    «Мы просто приступаем к тренировкам, потому что у нас помимо спорта есть ледовые шоу. Но в голове мы держим возможность участия в контрольных прокатах осенью. Либо там попрощаться со зрителями, либо выступить еще на чемпионате России…

    Речи об Олимпийских играх у нас не идет. И не хочется, прежде всего, нервировать ребят, которые молодые, которые готовятся к Олимпиаде. Сейчас мы об этом не заявляем, но в то же время будем смотреть, исходя из собственных возможностей и своей формы.

    Потому что у нас родился ребенок, и Тане еще нужно восстанавливаться. Неизвестно, сколько это времени займет. Но в апреле мы действительно планируем выйти на лед», – сказал Траньков.

    Также Траньков сообщил, что пара не собирается работать с тренером Ниной Мозер, так как она занята работой с другими спортсменами.

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