Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, сообщил, что они не планируют участвовать в Играх-2018.

«Мы просто приступаем к тренировкам, потому что у нас помимо спорта есть ледовые шоу. Но в голове мы держим возможность участия в контрольных прокатах осенью. Либо там попрощаться со зрителями, либо выступить еще на чемпионате России…

Речи об Олимпийских играх у нас не идет. И не хочется, прежде всего, нервировать ребят, которые молодые, которые готовятся к Олимпиаде. Сейчас мы об этом не заявляем, но в то же время будем смотреть, исходя из собственных возможностей и своей формы.

Потому что у нас родился ребенок, и Тане еще нужно восстанавливаться. Неизвестно, сколько это времени займет. Но в апреле мы действительно планируем выйти на лед», – сказал Траньков.

Также Траньков сообщил, что пара не собирается работать с тренером Ниной Мозер, так как она занята работой с другими спортсменами.