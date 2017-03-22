Объединение болельщиков «Фратрия» выступило с заявлением по поводу баннеров, подготовленных к матчу против (1:1).

«Перед последним матчем с «Локомотивом» директор фан-клуба «Спартака», пользуясь своими полномочиями, в обход совета «Фратрии» согласовал перформанс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу.

В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перформансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с советом «Фратрии».

Напоминаем, что трибуна КБ — это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!» – говорится на сайте «Фратрии».