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    «Фратрия»: «Все перформансы на матчах «Спартака» необходимо строго согласовывать и утверждать с нашим советом»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия болельщики Фратрия

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу баннеров, подготовленных к матчу против «Локомотива» (1:1).

    «Перед последним матчем с «Локомотивом» директор фан-клуба «Спартака», пользуясь своими полномочиями, в обход совета «Фратрии» согласовал перформанс на игру, что привело к большим разногласиям по данному вопросу.

    В дальнейшем, чтобы избежать конфликтов и несогласованных действий на трибуне, подобных этой ситуации, все перформансы, в особенности те, которые не имеют отношения к матчу, необходимо строго согласовывать и утверждать с советом «Фратрии».

    Напоминаем, что трибуна КБ — это не место для реализации своих личных амбиций, а общая и единая позиция всех активных коллективов! Один за всех и все за одного!» – говорится на сайте «Фратрии».

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