Александер Чеферин: «УЕФА не отстранял судью Айтекина после матча «Барселона» – «ПСЖ»
Глава УЕФА Александер Чеферин опроверг появившуюся информацию об отстранении арбитра Дениза Айтекина после матча «Барселона» – «ПСЖ» (6:1).
«Мы не отстраняли рефери, эта информация появлялась исключительно в прессе. Мы можем обсудить какой-то момент, если что-то идет не так, но об отстранении речи не шло.
Отстранить арбитра за какую-либо ошибку – это то же самое, что дисквалифицировать игрока за нереализованный пенальти.
Арбитры подвергаются жесткой критике, так было всегда», – сказал Чеферин.
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