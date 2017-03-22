Глава УЕФА Александер Чеферин опроверг появившуюся информацию об отстранении арбитра Дениза Айтекина после матча «Барселона» – (6:1).

«Мы не отстраняли рефери, эта информация появлялась исключительно в прессе. Мы можем обсудить какой-то момент, если что-то идет не так, но об отстранении речи не шло.

Отстранить арбитра за какую-либо ошибку – это то же самое, что дисквалифицировать игрока за нереализованный пенальти.

Арбитры подвергаются жесткой критике, так было всегда», – сказал Чеферин.