Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с переговорами по участию в Олимпиаде-2018 игроков из НХЛ.

«Мы все помним неудачу в Сочи-2014, у всех есть желание исправить эту ситуацию. Сейчас все идет к тому, что хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпиаду. В таком случае важно сохранить ту золотую молодежь, которая уже готова уехать туда, а также постараться вернуть тех, кто не играет ключевой роли в клубах НХЛ.

Это сможет повысить конкурентоспособность в наших клубах и лиги в целом. Все клубы, которые имеют такую возможность, смогут создать положительную динамику для сборной перед Играми.

Сейчас в сборную вызвано 10 человек из ЦСКА – это очень почетно для нашего клуба. Мы понимаем, кто у нас куда хочет уехать, будем стараться сохранить тех людей, у которых есть предложение из Америки.

Одним из недавних примеров является продление контракта с Андроновым на 2 года. По ситуации с Маминым, у которого заканчивается контракт, мы работаем, сейчас ключ от переговоров на стороне игрока», — сказал Есмантович.

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