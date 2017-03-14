«Челси» обыграл «МЮ», у Зарипова 10 шайб за 4 матча, Кокорин без сборной и другие новости утра

1. «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1/4 финала Кубка Англии, а Жозе Моуринью сказал, что болельщики «Челси» могут называть его как угодно, но пока «Иуда для них – номер один». В 1/2 финала мы увидим матчи «Арсенал» – «Ман Сити» и «Тоттенхэм» – «Челси».

2. «Краснодар» одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1), закончив второй матч подряд в меньшинстве из-за травмы игрока (на этот раз – Окриашвили).

3. «Магнитка» снова обыграла «Барыс» (5:3, счет в серии – 3:0), при этом Зарипов забил 10 голов за последние 4 матча плей-офф (два хет-трика подряд). «Ак Барс» дома в овертайме проиграл «Авангарду» (3:4 ОТ, счет в серии – 2:1).

4. По данным Life.ru, Евгению Гинеру ампутировали средний палец правой руки после прогулки с собакой.

5. Кучеров сделал 2 голевые передачи, побив личный ассистентский рекорд за сезон, Малкин забросил очередную шайбу. Все результаты в НХЛ – здесь.

6. Александр Бухаров вызван в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. А Кокорин – нет.

7. Арбитр Турбин, который судил матч «Амкар» – «Зенит», не получил назначений на 20-й тур. В это время у него будет учебный сбор.

8. Гроссмейстер Сергей Карякин по приглашению Владимира Путина войдет в Общественную палату. Привет, политическая карьера?

9. У хоккейного «Сочи» появился новый главный тренер, им стал Сергей Зубов. А КХЛ отменила удаления Дацюка и Кашпара.

10. Ричард Макларен заявил, что Григорий Родченков – вовсе не «криминальная персона»: «Почему мы ему поверили? Были две фундаментальные причины: во-первых, он бы потерял визу в том случае, если бы говорил неправду; во-вторых, его показания нашли отражение в нашем расследовании».

11. Российская киберспортивная команда Virtus.pro победила украинскую Na’Vi в финале отбора СНГ на киевский мейджор по Dota 2!

Цитата дня. «Если мы останемся в серии А, съем 20 сэндвичей с селезенкой и набью татуировку на лице». Новый президент «Палермо» в порядке.