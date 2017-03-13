Вилков будет судить матч «Локомотив» – «Спартак», Еськов назначен на игру «Зенита» с «Арсеналом»
Стали известны составы судейских бригад, которые будут обслуживать игры 20-го тура премьер-лиги.
17 марта (пятница)
«Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
18 марта (суббота)
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
19 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
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