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    Вилков будет судить матч «Локомотив» – «Спартак», Еськов назначен на игру «Зенита» с «Арсеналом»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Краснодар Уфа Александр Егоров Алексей Еськов Михаил Вилков Виталий Мешков Тимур Арсланбеков Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Левников

    Стали известны составы судейских бригад, которые будут обслуживать игры 20-го тура премьер-лиги.

    17 марта (пятница)

    «Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    18 марта (суббота)

    «Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    19 марта (воскресенье)

    «Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Артем Чистяков (Азов); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

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