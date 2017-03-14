«Челси» победил «МЮ» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В 1/4 финала Кубка Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) благодаря голу Нголо Канте.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 марта, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Гол:
- 1:0 – 51 Канте.
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 89), Виллиан (Фабрегас, 81), Канте, Азар, Диего Коста (Батшуайи, 90).
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Мхитарян (Феллайни, 37), Эррера, Янг (Лингард, 81), Погба, Дармиан, Рэшфорд.
- Предупреждения:
- Эррера (20), Янг (79), Диего Коста (87).
- Удаление:
- Эррера (35).
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