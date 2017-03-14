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    «Челси» победил «МЮ» и вышел в полуфинал Кубка Англии

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Кубок Англии Нголо Канте

    В 1/4 финала Кубка Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) благодаря голу Нголо Канте.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    13 марта, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 51 Канте.
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес (Зума, 89), Виллиан (Фабрегас, 81), Канте, Азар, Диего Коста (Батшуайи, 90).
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Мхитарян (Феллайни, 37), Эррера, Янг (Лингард, 81), Погба, Дармиан, Рэшфорд.
    Предупреждения:
    Эррера (20), Янг (79), Диего Коста (87).
    Удаление:
    Эррера (35).

    Статистика Кубка Англии

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