«Челси» победил «МЮ» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В 1/4 финала Кубка Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» победил (1:0) благодаря голу Нголо Канте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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