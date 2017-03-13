Форвард «Магнитки» Зарипов забил 10 голов в последних 4 матчах плей-офф. У него два хет-трика подряд
Нападающий «Магнитки» Данис Зарипов отметился хет-триком в ворота «Барыса» (5:1, третий период) в третьем матче полуфинала Восточной конференции.
В последних четырех играх Кубка Гагарина Зарипов забросил 10 шайб. В прошлом матче с «Барысом» он также сделал хет-трик.
Всего на счету Зарипова в этом плей-офф 11 голов.
В общей сложности в последних четырех матчах Зарипов набрал 13 (10+3) очков, а в плей-офф в 8 проведенных играх – 17 (11+6) баллов.
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