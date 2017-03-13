Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Форвард «Магнитки» Зарипов забил 10 голов в последних 4 матчах плей-офф. У него два хет-трика подряд

    Теги Металлург Мг Данис Зарипов КХЛ Барыс Кубок Гагарина

    Нападающий «Магнитки» Данис Зарипов отметился хет-триком в ворота «Барыса» (5:1, третий период) в третьем матче полуфинала Восточной конференции.

    В последних четырех играх Кубка Гагарина Зарипов забросил 10 шайб. В прошлом матче с «Барысом» он также сделал хет-трик.

    Всего на счету Зарипова в этом плей-офф 11 голов.

    В общей сложности в последних четырех матчах Зарипов набрал 13 (10+3) очков, а в плей-офф в 8 проведенных играх – 17 (11+6) баллов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться